Головна ТЦК Чоловік залив балончиком поліцію за перевірку ВОД — його судили

Чоловік залив балончиком поліцію за перевірку ВОД — його судили

Ua ru
Дата публікації: 29 серпня 2025 10:02
На Львівщині чоловіка судили за напад на поліцейського під час перевірки документів
Суддівський молоток. Фото: Freepik

Стрийський міськрайонний суд Львівської області виніс вирок у справі щодо місцевого жителя, обвинуваченого у вчиненні опору працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків. Поліцейські хотіли перевірити військово-облікові документи у чоловіка.

Про це стало відомо з матеріалів судового рішення, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Чоловік розпилив балончик у поліцію 

За матеріалами суду, 11 лютого 2025 року у Стрию на території гаражного кооперативу "Калина" правоохоронці та військовослужбовці перевіряли військово-облікові документи у чоловіка призовного віку.

Обвинувачений, помітивши поліцейського, застосував газовий балончик, розпорошивши речовину йому в обличчя. Внаслідок цього старший лейтенант поліції відчув сильний біль і тимчасове подразнення слизової, що унеможливило виконання його службових обов’язків.

Після інциденту чоловік втік. Під час судового розгляду він визнав свою провину, пояснив, що злякався, коли до нього підійшли у військовій і поліцейській формі, і розкаявся у скоєному. Потерпілий поліцейський також попросив суд не карати його суворо.

Суд врахував повне визнання вини, щире каяття та сприяння розслідуванню як обставини, що пом’якшують покарання. Обтяжуючих обставин не встановлено.

У результаті суд визнав чоловіка винним за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу) та призначив йому покарання у вигляді штрафу в розмірі 25 500 гривень.

Нагадаємо, у Запоріжжі судили чоловіка, який хотів допомогти Росії навести ракетний удар по ДніпроГЕС.

А на Полтавщині в суді оголосили вирок жінці, яка забила на смерть чоловіка.

суд поліція Львівська область ТЦК та СП судові рішення військово-обліковий документ
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
