На Львовщине мужчину судили за нападение на полицейского во время проверки документов

Стрыйский горрайонный суд Львовской области вынес приговор по делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей. Полицейские хотели проверить военно-учетные документы у мужчины.

Об этом стало известно из материалов судебного решения, которое опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Мужчина распылил баллончик в полицию

По материалам суда, 11 февраля 2025 года в Стрые на территории гаражного кооператива "Калина" правоохранители и военнослужащие проверяли военно-учетные документы у мужчины призывного возраста.

Обвиняемый, заметив полицейского, применил газовый баллончик, распылив вещество ему в лицо. В результате старший лейтенант полиции почувствовал сильную боль и временное раздражение слизистой, что сделало невозможным выполнение его служебных обязанностей.

После инцидента мужчина сбежал. Во время судебного разбирательства он признал свою вину, объяснил, что испугался, когда к нему подошли в военной и полицейской форме, и раскаялся в содеянном. Потерпевший полицейский также попросил суд не наказывать его строго.

Суд учел полное признание вины, искреннее раскаяние и содействие расследованию как обстоятельства, смягчающие наказание. Отягчающих обстоятельств не установлено.

В результате суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 500 гривен.

