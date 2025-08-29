Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Мужчина залил баллончиком полицию за проверку ВОД — его судили

Мужчина залил баллончиком полицию за проверку ВОД — его судили

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 10:02
На Львовщине мужчину судили за нападение на полицейского во время проверки документов
Судейский молоток. Фото: Freepik

Стрыйский горрайонный суд Львовской области вынес приговор по делу в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении сопротивления работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей. Полицейские хотели проверить военно-учетные документы у мужчины.

Об этом стало известно из материалов судебного решения, которое опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Мужчина распылил баллончик в полицию

По материалам суда, 11 февраля 2025 года в Стрые на территории гаражного кооператива "Калина" правоохранители и военнослужащие проверяли военно-учетные документы у мужчины призывного возраста.

Обвиняемый, заметив полицейского, применил газовый баллончик, распылив вещество ему в лицо. В результате старший лейтенант полиции почувствовал сильную боль и временное раздражение слизистой, что сделало невозможным выполнение его служебных обязанностей.

После инцидента мужчина сбежал. Во время судебного разбирательства он признал свою вину, объяснил, что испугался, когда к нему подошли в военной и полицейской форме, и раскаялся в содеянном. Потерпевший полицейский также попросил суд не наказывать его строго.

Суд учел полное признание вины, искреннее раскаяние и содействие расследованию как обстоятельства, смягчающие наказание. Отягчающих обстоятельств не установлено.

В результате суд признал мужчину виновным по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа) и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 25 500 гривен.

Напомним, в Запорожье судили мужчину, который хотел помочь России навести ракетный удар по ДнепроГЭС.

А на Полтавщине в суде объявили приговор женщине, которая забила насмерть мужчину.

суд полиция Львовская область ТЦК и СП судебные решения военно-учетный документ
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации