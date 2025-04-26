Чоловік відмовився від повістки, бо ТЦК "не можуть її вручати" — що вирішив суд

Працівники ТЦК спілкуються з чоловіком. Ілюстративне фото: Варто-Галицькі Новини

У Дніпропетровській області судили чоловіка, який після отримання повістки ухилився від мобілізації. Він написав відмову від військової служби.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У червні 2024 року військовозобов'язаний пройшов ВЛК, де його визнали придатним до мобілізації. Після вручення повістки він не з'явився до ТЦК, а згодом написав заяву про відмову від військової служби.

Під час суду прокурор зазначив, що чоловік "намагався ввести суд в оману, клопотавши про почеркознавчої експертизи", бо нібито не він підписався у повістці. Крім того, він заявляв про відсутність права у ТЦК видавати повістки й здійснювати мобілізаційні заходи.

Водночас він не погодився з висновком ВЛК щодо його стану здоров'я. Чоловік відмовився визнавати свою провину та пояснювати мотиви.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним в ухиленні від мобілізації та призначив три з половиною роки позбавлення волі. Також він повинен заплатити 18 932 гривні за проведення почеркознавчої експертизи.

Нагадаємо, на Львівщині судили чоловіка, який не з'явився після отримання бойової повістки.

А в Києві чоловіку призначили штраф за підпал автомобіля колишнього начальника.