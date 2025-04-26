Мужчина отказался от повестки, потому что ТЦК "не могут ее вручать" - что решил суд

Мужчина заявил, что ТЦК "не может" давать повестки — решение суда
В Днепропетровской области судили мужчину, который после получения повестки уклонился от мобилизации. Он написал отказ от военной службы.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
В июне 2024 года военнообязанный прошел ВВК, где его признали годным к мобилизации. После вручения повестки он не явился в ТЦК, а затем написал заявление об отказе от военной службы.
Во время суда прокурор отметил, что мужчина "пытался ввести суд в заблуждение, ходатайствуя о почерковедческой экспертизе", потому что якобы не он подписался в повестке. Кроме того, он заявлял об отсутствии права у ТЦК выдавать повестки и осуществлять мобилизационные мероприятия.
В то же время он не согласился с заключением ВВК относительно его состояния здоровья. Мужчина отказался признавать свою вину и объяснять мотивы.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил три с половиной года лишения свободы. Также он должен заплатить 18 932 гривен за проведение почерковедческой экспертизы.
Напомним, на Львовщине судили мужчину, который не явился после получения боевой повестки.
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