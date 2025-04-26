Мужчина отказался от повестки, потому что ТЦК "не могут ее вручать" - что решил суд

Работники ТЦК общаются с мужчиной. Иллюстративное фото: Варто-Галицькі Новини

В Днепропетровской области судили мужчину, который после получения повестки уклонился от мобилизации. Он написал отказ от военной службы.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В июне 2024 года военнообязанный прошел ВВК, где его признали годным к мобилизации. После вручения повестки он не явился в ТЦК, а затем написал заявление об отказе от военной службы.

Во время суда прокурор отметил, что мужчина "пытался ввести суд в заблуждение, ходатайствуя о почерковедческой экспертизе", потому что якобы не он подписался в повестке. Кроме того, он заявлял об отсутствии права у ТЦК выдавать повестки и осуществлять мобилизационные мероприятия.

В то же время он не согласился с заключением ВВК относительно его состояния здоровья. Мужчина отказался признавать свою вину и объяснять мотивы.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в уклонении от мобилизации и назначил три с половиной года лишения свободы. Также он должен заплатить 18 932 гривен за проведение почерковедческой экспертизы.

Напомним, на Львовщине судили мужчину, который не явился после получения боевой повестки.

А в Киеве мужчине назначили штраф за поджог автомобиля бывшего начальника.