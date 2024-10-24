У Львові судили чоловіка, який втік з ТЦК

Сихівський районний суд м. Львова. Фото: Судова влада України

У Львові чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Відомо, що він втік з території ТЦК.

Про це говориться у Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

За інформацією суду, чоловіка було визнано придатним для служби після медичного огляду. Попри це, він відмовився отримувати повістку та вирушати до військової частини. Підсудний на суді пояснив, що працівники ТЦК доставили його до військкомату, де після визнання придатним до мобілізації він мав прибути до військової частини. Однак через його судимості чоловіка туди не взяли.

Після того, як йому відмовили, щоб він покинув територію для переодягання, він викликав поліцію та самовільно залишив військову установу. Надалі він не повертався до ТЦК.

Рішення суду

Суд визнав його винним за ухилення від призову і призначив три роки ув'язнення.

Раніше ми писали, що у Києві раніше судимий чоловік обікрав ювелірний магазин. Злочинець переховувався у квартирі своєї знайомої.

Нагадаємо, працівник порту у Чорноморську знайшов собі додатковий заробіток, створивши у місті нелегальний ігровий зал. Підпільне казино викрили правоохоронці, а організатору доведеться платити чималий штраф.