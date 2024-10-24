Во Львове судили сбежавшего из ТЦК мужчину

Сыховский районный суд Львова. Фото: Судебная власть Украины

Во Львове мужчину приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Известно, что он скрылся с территории ТЦК.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

По информации суда, мужчина был признан пригодным для службы после медицинского осмотра. Несмотря на это, он отказался получать повестку и отправляться в воинскую часть. Подсудимый на суде объяснил, что работники ТЦК доставили его в военкомат, где после признания годным к мобилизации он должен был прибыть в воинскую часть. Однако из-за его судимости мужчину туда не взяли.

После отказа ему покинуть территорию для переодевания он вызвал полицию и самовольно покинул военное учреждение. В дальнейшем он не возвращался в ТЦК.

Решение суда

Суд признал его виновным за уклонение от призыва и назначил три года заключения.

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