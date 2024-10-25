Мобілізація в Україні — чоловік відмовився від служби через дії ТЦК

Працівники ТЦК. Ілюстративне фото: УНІАН

Чоловік, який перебував у запасі ЗСУ, відмовився від військової служби після отримання повістки та проходження військово-лікарської комісії. Суд визнав його винним.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У вироку Ленінського районного суду у Миколаєві йдеться про те, що з 29 квітня 2013 року чоловік перебуває в запасі Збройних сил України, маючи звання солдата рядового складу, та є придатним до військової служби.

У серпні 2023 року військовозобов'язаний пройшов ВЛК та був визнаний придатним. Згодом чоловік під особистий підпис отримав бойову повістку. Проте через декілька днів він власноруч написав заяву про відмову від проходження військової служби.

Обвинувачений під час судового розгляду свою провину визнав. Він заявив, що навчається у вищому навчальному закладі та має відстрочку від призову.

Чоловік також розповів, як у 2023 році, коли той ішов з роботи, до нього підійшли працівники ТЦК.

"Зазначає, що попрохав виписати йому повістку, але йому повідомили, що він перебуває у розшуку з 2016 року, заштовхали в машину та повезли на вул. Рибну, до ТЦК. Повідомили, що його вже нікуди не відпустять та він буде чекати ВЛК, залишили в казармі. Зранку прибули лікарі та він пройшов ВЛК за 10 хвилин. Хотів оскаржити ВЛК, але сказали, що так не можна, і він у такому стані підписав відмову від мобілізації", — йдеться у вироку.

Рішення суду

Проаналізувавши обставини справи, суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у вигляді трьох років позбавлення волі. Проте його було звільнено від відбування покарання з випробуванням строком на один рік.

Нагадаємо, у Рівному комісія ТЦК відмовила надавати відстрочку чоловіку через догляд за батьками. Військовозобов'язаний оскаржив рішення у суді.

Раніше ми писали про те, що у місті Шепетівка Хмельницької області судили мешканця, який лаявся на представників ТЦК та СП. Чоловіку обрали покарання у вигляді штрафу.