Україна
Чоловік упав із вікна тернопільського ТЦК — подробиці події

Чоловік упав із вікна тернопільського ТЦК — подробиці події

Ua ru
Дата публікації: 8 листопада 2025 20:19
Оновлено: 21:20
У Тернополі чоловік випав із вікна ТЦК — що сталося
Тернопільський ТЦК. Фото ілюстративне: 109.te.ua

У Тернополі в ніч на суботу військовозобов’язаний чоловік випав із вікна п’ятого поверху будівлі територіального центру комплектування та потрапив до реанімації. За офіційною версією, він перебував у стані алкогольного сп’яніння, однак дружина потерпілого стверджує, що її чоловіка могли побити.

Про це повідомляють Тернопільський обласний ТЦК СП та дружина військовозобов'язаного в коментарі Суспільному.

Читайте також:

Падіння з вікна ТЦК у Тернополі

Інцидент стався 8 листопада близько 3:50 ночі в приміщенні Тернопільського ТЦК. За версією представників центру, чоловік, перебуваючи у санвузлі на п’ятому поверсі, самовільно демонтував віконний склопакет, зв’язав власний одяг і намагався спуститися вниз. Під час спроби втечі він не втримався та впав на дах їдальні, розташованої на першому поверсі.

"На момент доставки громадянин перебував у стані алкогольного сп’яніння. З огляду на його стан, який унеможливлював проведення об’єктивних процесуальних дій, його тимчасово розмістили в кімнаті відпочинку військовозобов’язаних", — йдеться у заяві ТЦК.

Працівники центру стверджують, що одразу викликали швидку допомогу, і чоловіка госпіталізували до обласної лікарні, де він перебуває у стабільному стані. За словами його дружини, у потерпілого переломи ребер, таза, руки та ключиці, а також пневмоторакс. Вона наголосила, що її чоловік не мав відстрочки, виходив з дому ввечері 7 листопада та не повернувся, а вночі отримала дзвінок із невідомого номера — їй повідомили, що чоловік у ТЦК і його побили.

"Мій чоловік 8 місяців не вживав алкогольних напоїв. Він сирота, з інтернату. Він дуже не любить агресії і є її противником", — стверджує дружина.

Нагадаємо, що в Чорноморську жінка розпилила перцевий балончик в офіцера ТЦК, пояснивши це спробою захистити свою свекруху під час конфлікту біля будівлі центру.

Раніше ми також інформували, що адвокат Ростислав Кравець розкритикував дії працівників ТЦК, назвавши затримання чоловіка з кортежу Анджеліни Джолі незаконним.

швидка допомога Тернопіль мобілізація ТЦК та СП інцидент
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
