Видео

Главная ТЦК Мужчина упал из окна тернопольского ТЦК — детали происшествия

Мужчина упал из окна тернопольского ТЦК — детали происшествия

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 20:19
обновлено: 21:20
В Тернополе мужчина выпал из окна ТЦК — что произошло
Тернопольский ТЦК. Фото иллюстративное: 109.te.ua

В Тернополе в ночь на субботу военнообязанный мужчина выпал из окна пятого этажа здания территориального центра комплектования и попал в реанимацию. По официальной версии, он находился в состоянии алкогольного опьянения, однако жена потерпевшего утверждает, что ее мужа могли избить.

Об этом сообщают Тернопольский областной ТЦК СП и супруга военнообязанного в комментарии Суспільному.

Падение из окна ТЦК в Тернополе

Инцидент произошел 8 ноября около 3:50 ночи в помещении Тернопольского ТЦК. По версии представителей центра, мужчина, находясь в санузле на пятом этаже, самовольно демонтировал оконный стеклопакет, связал собственную одежду и пытался спуститься вниз. Во время попытки побега он не удержался и упал на крышу столовой, расположенной на первом этаже.

"На момент доставки гражданин находился в состоянии алкогольного опьянения. Учитывая его состояние, которое делало невозможным проведение объективных процессуальных действий, его временно разместили в комнате отдыха военнообязанных", — говорится в заявлении ТЦК.

Работники центра утверждают, что сразу вызвали скорую помощь, и мужчину госпитализировали в областную больницу, где он находится в стабильном состоянии. По словам его жены, у пострадавшего переломы ребер, таза, руки и ключицы, а также пневмоторакс. Она отметила, что ее муж не имел отсрочки, выходил из дома вечером 7 ноября и не вернулся, а ночью получила звонок с неизвестного номера — ей сообщили, что муж в ТЦК и его избили.

"Мой муж 8 месяцев не употреблял алкогольных напитков. Он сирота, из интерната. Он очень не любит агрессии и является ее противником", — утверждает жена.

Напомним, что в Черноморске женщина распылила перцовый баллончик в офицера ТЦК, объяснив это попыткой защитить свою свекровь во время конфликта у здания центра.

Ранее мы также информировали, что адвокат Ростислав Кравец раскритиковал действия работников ТЦК, назвав задержание мужчины из кортежа Анджелины Джоли незаконным.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
