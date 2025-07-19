Через помилку ТЦК чоловік уникнув мобілізації

Працівники ТЦК перевіряють документи у чоловіка. Ілюстративне фото: ukr.radio

На Черкащині чоловік ненавмисно ухилився від мобілізації. Як з'ясувалося, це сталося через помилку працівника територіального центру комплектування (ТЦК).

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Суд визнав невинуватою особу в ухиленні від мобілізації через порушення оформлення документів працівниками ТЦК.

Згідно з обставинами справи чоловік є військовозобов’язаним, пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої визнаний придатний до військової служби.

10 липня 2022 року йому зателефонував працівник ТЦК та повідомив, що чоловік має прийти до ТЦК та СП з речами 11 липня 2022 року о 14:00 для відправлення у військову частину.

Зазначається, що він готувався йти, однак наступного дня близько 9:00 ранку зателефонувала та ж особа і сказала, що йти вже не потрібно, бо збір був на 9:00.

Як потім з’ясувалося, чоловік не так почув повідомлену телефоном годину, на яку потрібно було прийти до ТЦК та СП. Після цього більше до нього не телефонували. Ці обставини підтвердила сусідка чоловіка.

Факт неприбуття 11 липня 2022 року був зафіксований шляхом проставлення відмітки у списку осіб, які підлягали цього дня до направлення у військову частину. Факт, що працівник здійснив телефонний дзвінок та повідомив особу про необхідність прибути до ТЦК та СП окремо ніде не фіксувався.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення були внесені до ЄРДР та розпочато розслідування за ст. 336 КК України.

Розглянувши матеріали справи, суд зазначив, що відповідно по ч. 3 ст. 22 Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (далі — Закон) під час мобілізації громадяни зобов’язані з’явитися до військових частин або на збірні пункти територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строки, зазначені в отриманих ними документах (мобілізаційних розпорядженнях, повістках керівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки).

Однак стороною обвинувачення не надано належних і допустимих доказів дотримання цієї процедури щодо виклику чоловіка саме на 9:00 11 липня 2022 року.

Виклик відбувся в інший спосіб, ніж визначено Законом, що своєю чергою не забезпечило фіксування точного часу, на який необхідно було з’явитися особі для проходження військової служби та тим самим виконати свій конституційний обов'язок.

На підставі зазначеного вище суд дійшов висновку про відсутність вини чоловіка та виніс виправдувальний вирок.

Раніше ми інформували, що чоловікам, які не перебувають на військовому обліку або перебувають у розшуку, хочуть дозволити отримувати відстрочку від служби.

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