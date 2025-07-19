Из-за ошибки ТЦК мужчина избежал мобилизации

Работники ТЦК проверяют документы у мужчины. Иллюстративное фото: ukr.radio

В Черкасской области мужчина нечаянно уклонился от мобилизации. Как выяснилось, это произошло из-за ошибки работника территориального центра комплектования (ТЦК).

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

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Суд признал лицо невиновным в уклонении от мобилизации из-за нарушения оформления документов работниками ТЦК.

Согласно обстоятельствам дела мужчина является военнообязанным, прошел военно-врачебную комиссию, по результатам которой признан годным к военной службе.

10 июля 2022 года ему позвонил работник ТЦК и сообщил, что мужчина должен прийти в ТЦК и СП с вещами 11 июля 2022 года в 14:00 для отправки в воинскую часть.

Отмечается, что он готовился идти, однако на следующий день около 9:00 утра позвонил тот же человек и сказал, что идти уже не нужно, потому что сбор был на 9:00.

Как потом выяснилось, мужчина не так услышал сообщенное по телефону время, когда нужно было прийти в ТЦК и СП. После этого больше ему не звонили. Данные обстоятельства подтвердила соседка мужчины.

Факт неприбытия 11 июля 2022 года был зафиксирован путем проставления отметки в списке лиц, которые подлежали в этот день к направлению в воинскую часть. Факт того, что работник совершил телефонный звонок и сообщил лицу о необходимости прибыть в ТЦК и СП отдельно нигде не фиксировался.

Сведения о совершении уголовного преступления были внесены в ЕРДР и начато расследование по ст. 336 УК Украины.

Рассмотрев материалы дела, суд отметил, что в соответствии с ч. 3 ст. 22 Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (далее — Закон) во время мобилизации граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных ими документах (мобилизационных распоряжениях, повестках руководителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки).

Однако стороной обвинения не предоставлено надлежащих и допустимых доказательств соблюдения данной процедуры по вызову мужчины именно на 9:00 11 июля 2022 года.

Вызов состоялся другим способом, чем определено Законом, что в свою очередь не обеспечило фиксирование точного времени, на которое необходимо было явиться лицу для прохождения военной службы и тем самым выполнить свой конституционный долг.

На основании вышесказанного суд пришел к выводу об отсутствии вины мужчины и вынес оправдательный приговор.

Ранее мы информировали, что мужчинам, которые не состоят на воинском учете или находятся в розыске, хотят разрешить получать отсрочку от службы.

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