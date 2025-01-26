Чоловік повідомляв про місцеперебування ТЦК — вирок суду

Чоловік тримає в руках телефон. Фото: Pexels

У Полтаві судили чоловіка, який повідомляв в Telegram-каналі про місце перебування представників ТЦК та СП. Таким чином він допомагав ухилянтам уникнути вручення повістки та мобілізації.

Про це повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП у Facebook.

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Деталі справи

Як з'ясували під час розслідування, чоловік писав повідомлення в Telegram-канал. Там інформували чоловіків, які намагались уникнути мобілізації, про місця роздачі повісток.

У каналі обвинувачений написав щонайменше три повідомлення. Він повідомляв про те, де перебувають групи оповіщення ТЦК та СП. Цим чоловік перешкоджав законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань під час воєнного стану.

Вирок суду

Житель Полтавщини повністю визнав свою вину та уклав угоду з прокурором Полтавської обласної прокуратури про визнання винуватості. Суд вирішив призначити йому покарання у вигляді п'яти років ув'язнення зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком в 1 рік. Крім того, у чоловіка на користь держави конфіскували телефон Samsung Galaxy M13, з якого він писав повідомлення в чат телеграм-каналу.

Нагадаємо, на Львівщині мобілізований подав позов на ТЦК та СП через те, що його призвали попри бронювання. Суд став на сторону чоловіка.

На Житомирщині судили чоловіка, який в Telegram повідомляв про місця, де військовослужбовці ТЦК та СП видавали повістки. Суд призначив йому покарання у вигляді штрафу.