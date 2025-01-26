Мужчина сообщал о местонахождении ТЦК — приговор суда

Мужчина держит в руках телефон. Фото: Pexels

В Полтаве судили мужчину, который сообщал в Telegram-канале о месте пребывания представителей ТЦК и СП. Таким образом он помогал уклонистам избежать вручения повестки и мобилизации.

Об этом сообщил Полтавский областной ТЦК и СП в Facebook.

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Детали дела

Как выяснили в ходе расследования, мужчина писал сообщения в Telegram-канал. Там информировали мужчин, которые пытались избежать мобилизации, о местах раздачи повесток.

В канале обвиняемый написал по меньшей мере три сообщения. Он сообщал о том, где находятся группы оповещения ТЦК и СП. Этим мужчина препятствовал законной деятельности ВСУ и других военных формирований во время военного положения.

Приговор суда

Житель Полтавщины полностью признал свою вину и заключил соглашение с прокурором Полтавской областной прокуратуры о признании виновности. Суд решил назначить ему наказание в виде пяти лет заключения с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком в 1 год. Кроме того, у мужчины в пользу государства конфисковали телефон Samsung Galaxy M13, с которого он писал сообщения в чат телеграм-канала.

Напомним, на Львовщине мобилизованный подал иск на ТЦК и СП из-за того, что его призвали несмотря на бронирование. Суд встал на сторону мужчины.

На Житомирщине судили мужчину, который в Telegram сообщал о местах, где военнослужащие ТЦК и СП выдавали повестки. Суд назначил ему наказание в виде штрафа.