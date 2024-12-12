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Чоловік повідомляв, де перебувають працівники ТЦК — рішення суду

12 грудня 2024 07:21
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Як суд покарав жителя Хмельницької області, який у месенджерах повідомляв про місцеперебування працівників ТЦК та СП
Військовослужбовці ТЦК та СП видають чоловіку повістку. Фото ілюстративне: vinnitsa.info
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Житель Шепетівського району Хмельницької області інформував населення про місцеперебування працівників ТЦК та СП. За вчинене чоловіка притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це в понеділок, 9 грудня, повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

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Деталі справи

За даними слідства, 31-річний адміністратор публічних Viber і Telegram-спільнот повідомляв про те, де у громадських місцях перебувають і роздають повістки військовослужбовці ТЦК та СП. Фігурат не лише адміністрував спільноти в месенджерах, а й залучав до цього інших людей, аби ті повідомляли про заходи оповіщення в Ізяславі та Шепетівці. Діючи таким чином, порушник усвідомлював, що перешкоджає законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період, однак це його не зупиняло.

Рішення суду

Суд затвердив угоду про визнання винуватості між обвинуваченим і прокурором. Чоловіку призначили покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі зі встановленням іспитового терміну на один рік. Упродовж випробувального строку засуджений має періодично з'являтися на реєстрацію в орган пробації та інформувати про зміну свого місця проживання, навчання або роботи.

Нагадаємо, у Львові військовозобов'язаний отримав повістку, однак проігнорував її. За це чоловіка засудили до трьох років позбавлення волі.

Також ми повідомляли, що в Києві військовозобов'язаний полаявся з працівниками ТЦК та СП, які зупинили його для перевірки військово-облікових документів. Суд визнав порушника винним у дрібному хуліганстві та зобов'язав до сплати штрафу.

суд мобілізація ТЦК та СП військовослужбовці судові рішення

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