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Мужчина сообщал, где находятся работники ТЦК — решение суда

12 декабря 2024 07:21
Василий Горенко - Редактор
Как суд наказал жителя Хмельницкой области, который в мессенджерах сообщал о местонахождении работников ТЦК и СП
Военнослужащие ТЦК и СП выдают мужчине повестку. Фото иллюстративное: vinnitsa.info
Василий Горенко - Редактор

Житель Шепетовского района Хмельницкой области информировал население о местонахождении работников ТЦК и СП. За совершенное мужчину привлекли к уголовной ответственности.

Об этом в понедельник, 9 декабря, сообщили в Хмельницкой областной прокуратуре.

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Детали дела

По данным следствия, 31-летний администратор публичных Viber и Telegram-сообществ сообщал о том, где в общественных местах находятся и раздают повестки военнослужащие ТЦК и СП. Фигурат не только администрировал сообщества в мессенджерах, но и привлекал к этому других людей, чтобы те сообщали о мерах оповещения в Изяславе и Шепетовке. Действуя таким образом, нарушитель отдавал себе отчет, что препятствует законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, однако это его не останавливало.

Решение суда

Суд утвердил соглашение о признании виновности между обвиняемым и прокурором. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы с установлением испытательного срока на один год. В течение испытательного срока осужденный должен периодически являться на регистрацию в орган пробации и информировать об изменении своего места жительства, учебы или работы.

Напомним, во Львове военнообязанный получил повестку, однако проигнорировал ее. За это мужчину приговорили к трем годам лишения свободы.

Также мы сообщали, что в Киеве военнообязанный поругался с работниками ТЦК и СП, которые остановили его для проверки военно-учетных документов. Суд признал нарушителя виновным в мелком хулиганстве и обязал к уплате штрафа.

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