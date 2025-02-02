Чоловік попереджав про локації працівників ТЦК — його майно конфіскували

Засідання суду. Ілюстративне фото: pexels.com

У Черкасах мешканця Дніпропетровської області викрили на створенні Telegram-каналу, який повідомляв, де у Каневі військові територіального центру комплектування та соціальної підтримки роздають повістки. Таким чином він перешкоджав мобілізаційним заходам під час воєнного стану.

Матеріали у даній справі зберігаються у Єдиному державному реєстрі судових справ.

Читайте також:

Обставини справи

"У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, на виконання доручення слідчого у порядку ст. 40 КПК України, встановлено, що власником групи "Чат гроза на дорозі", в якій розміщується інформація, у тому числі щодо часу, дати та місця здійснення працівниками ТЦК та СП призовної роботи (вручення повісток) в межах м. Канева Черкаської області", — говориться у вироці суду.

Також зазначається, що фігурант справи зробив усе можливе задля сприяння чоловікам, які прагнуть ухилитися від військової служби. Зазначається, що усі технічні засоби підозрюваного вилучені в рамках кримінального провадження.

Рішення суду

Наразі продовжуються слідчі дії. Поки тримає слідство, на майно підозрюваного накладено арешт.

Нагадаю, нещодавно ми писали про вінничанина, який намагався вивезти трьох одеситів. А також про чоловіків, які хотіли втекти до Придністров’я.