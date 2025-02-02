Мужчина предупреждал о локации работников ТЦК - его имущество конфисковали

Заседание суда. Иллюстративное фото: pexels.com

В Черкассах жителя Днепропетровской области разоблачили на создании Telegram-канала, который сообщал, где в Каневе военные территориального центра комплектования и социальной поддержки раздают повестки. Таким образом он препятствовал мобилизационным мероприятиям во время военного положения.

Материалы по данному делу хранятся в Едином государственном реестре судебных дел.

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Обстоятельства дела

"В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий, во исполнение поручения следователя в порядке ст. 40 УПК Украины, установлено, что владельцем группы "Чат гроза на дороге", в которой размещается информация, в том числе о времени, дате и месте осуществления работниками ТЦК и СП призывной работы (вручение повесток) в пределах г. Канева Черкасской области", — говорится в приговоре суда.

Также отмечается, что фигурант дела сделал все возможное для содействия мужчинам, которые стремятся уклониться от военной службы. Отмечается, что все технические средства подозреваемого изъяты в рамках уголовного производства.

Решение суда

Сейчас продолжаются следственные действия. Пока держит следствие, на имущество подозреваемого наложен арест.

Напомню, недавно мы писали о винничанине, который пытался вывезти трех одесситов. А также о мужчинах, которые хотели сбежать в Приднестровье.