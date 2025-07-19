Суд взяв під варту чоловіка, який зливав дані про патрулі ТЦК

Суддя виносить вирок. Фото: Freepik

У Чернігові судили чоловіка, який через Telegram інформував про патрулі ТЦК. За це йому призначали певне покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама

Читайте також:

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, мешканець Чернігова з червня 2022 року адміністрував анонімний канал у Telegram, де регулярно публікував інформацію про місцезнаходження та переміщення представників ТЦК та СП, що проводили оповіщення про хід мобілізаційних заходів.

На суді обвинувачений повністю визнав свою провину за статтями, що стосуються перешкоджання законній діяльності ЗСУ в особливий період, вчинене у змові з іншими особами (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 КК України).

"Запевнив про недопущення правопорушень у подальшому, просив врахувати, що він два місяці перебував у СІЗО, доходів не отримував, зазнав збитків, але платив податки своєчасно, має ряд хронічних захворювань, постійно приймає ліки, дуже жалкує з приводу вчиненого, має на утриманні матір-пенсіонерку та доньку-студентку, сплачує за орендоване нею житло у Києві", — сказано у справі.

Як зазначено у вироку, чоловік утримувався в слідчому ізоляторі Чернігова з 14 лютого по 14 квітня. Пізніше апеляційний суд продовжив йому запобіжний захід, визначивши розмір застави — 181 680 гривень.

Прокуратура оскаржила призначене покарання — п’ять років позбавлення волі умовно з випробувальним терміном три роки.

Відомо, що чоловіка затримали 14 лютого в його помешканні, і одразу ж оголосили підозру. Наступного дня Деснянський районний суд Чернігова обрав запобіжний захід — два місяці тримання під вартою без права застави. Під час обшуку у нього вилучили телефон, який підтвердив причетність до адміністрування каналу.

У суді підозрюваний заявив, що шкодує про вчинене і визнає провину. За його словами, він започаткував канал у середині червня 2022 року, однак кодові слова "зелені", "сині", "оливки", "маслини" вигадували самі підписники.

Під час засідання суддя поставив низку прямих запитань. Зокрема, чоловік заявив, що боїться йти до ТЦК, що збирався закрити канал, але не зробив цього, оскільки сам користувався. Щодо покарання за такі канали, він не зважав на такі новини, вважаючи це дезінформацією.

Також чоловік зазначив, що особисто не публікував повідомлень про місця перебування ТЦК, в також про видачу повісток.

У цій справі прокурор наполягав на триманні під вартою без альтернативи.

Проте адвокат підозрюваного просив застосувати інший запобіжний захід, який не пов'язаний із триманням під вартою, вказуючи на щире каяття, готовність співпрацювати зі слідством і проблеми зі здоров’ям обвинуваченого.

Сам підозрюваний підтримав свого адвоката та розповів, що добровільно передав правоохоронцям усе обладнання, яке могло бути використане у протиправній діяльності. Крім того, він давав їм доступ до прихованого акаунту, який є власником каналу в Telegram.

Рішення суду

Зрештою суддя Деснянського районного суду Чернігова постановив взяти підозрюваного під варту строком на два місяці, без можливості внесення застави. У відповідь на це захист заявив про намір подати апеляційну скаргу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Полтавській області жінка напала на військового з ТЦК, оскільки мобілізували її сина. За напад було призначено певне покарання.

Також ми повідомляли, що у Києві жінка підпалила авто ЗСУ, за що суд позбавив її волі на 5 років.