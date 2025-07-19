Суд взял под стражу мужчину, который сливал данные о патрулях ТЦК

Судья выносит приговор. Фото: Freepik

В Чернигове судили мужчину, который через Telegram информировал о патрулях ТЦК. За это ему назначали определенное наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, житель Чернигова с июня 2022 года администрировал анонимный канал в Telegram, где регулярно публиковал информацию о местонахождении и перемещении представителей ТЦК и СП, проводивших оповещение о ходе мобилизационных мероприятий.

На суде обвиняемый полностью признал свою вину по статьям, касающимся препятствования законной деятельности ВСУ в особый период, совершенное в сговоре с другими лицами (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

"Заверил о недопущении правонарушений в дальнейшем, просил учесть, что он два месяца находился в СИЗО, доходов не получал, понес убытки, но платил налоги своевременно, имеет ряд хронических заболеваний, постоянно принимает лекарства, очень сожалеет по поводу содеянного, имеет на иждивении мать-пенсионерку и дочь-студентку, платит за арендованное ею жилье в Киеве", — сказано в деле.

Как указано в приговоре, мужчина содержался в следственном изоляторе Чернигова с 14 февраля по 14 апреля. Позже апелляционный суд продлил ему меру пресечения, определив размер залога — 181 680 гривен.

Прокуратура обжаловала назначенное наказание — пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Известно, что мужчину задержали 14 февраля в его доме, и сразу же объявили подозрение. На следующий день Деснянский районный суд Чернигова избрал меру пресечения — два месяца содержания под стражей без права залога. Во время обыска у него изъяли телефон, который подтвердил причастность к администрированию канала.

В суде подозреваемый заявил, что сожалеет о содеянном и признает вину. По его словам, он основал канал в середине июня 2022 года, однако кодовые слова "зеленые", "синие", "оливки", "маслины" придумывали сами подписчики.

Во время заседания судья задал ряд прямых вопросов. В частности, мужчина заявил, что боится идти в ТЦК, что собирался закрыть канал, но не сделал этого, поскольку сам пользовался. Относительно наказания за такие каналы, он не обращал внимания на такие новости, считая это дезинформацией.

Также мужчина отметил, что лично не публиковал сообщений о местах пребывания ТЦК, в также о выдаче повесток.

В этом деле прокурор настаивал на содержании под стражей без альтернативы.

Однако адвокат подозреваемого просил применить другую меру пресечения, не связанную с содержанием под стражей, указывая на искреннее раскаяние, готовность сотрудничать со следствием и проблемы со здоровьем обвиняемого.

Сам подозреваемый поддержал своего адвоката и рассказал, что добровольно передал правоохранителям все оборудование, которое могло быть использовано в противоправной деятельности. Кроме того, он давал им доступ к скрытому аккаунту, который является владельцем канала в Telegram.

Решение суда

В конце концов судья Деснянского районного суда Чернигова постановил взять подозреваемого под стражу сроком на два месяца, без возможности внесения залога. В ответ на это защита заявила о намерении подать апелляционную жалобу.

Напомним, недавно мы писали, что в Полтавской области женщина напала на военного с ТЦК, поскольку мобилизовали ее сына. За нападение было назначено определенное наказание.

Также мы сообщали, что в Киеве женщина подожгла авто ВСУ, за что суд лишил ее свободы на 5 лет.