У Полтаві чоловік чіплявся до працівників ТЦК — яке рішення суду

Працівники ТЦК на вулиці. Ілюстративне фото: Суспільне

Мешканець Полтави, який ображав і чіплявся до працівників ТЦК та поліції, був притягнутий до адміністративної відповідальності. Суд призначив йому штраф.

Про це свідчать дані Опендатаботу.

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Деталі справи

У вироку Ленінського районного суду Полтави йдеться про те, що 13 серпня 2024 року чоловік вчинив дрібне хуліганство, а саме нецензурно лаявся, образливо чіплявся та хапав за одяг працівників ТЦК та працівника поліції.

Відносно нападника склали протокол про адміністративне правопорушення. Проте на судове засідання обвинувачений не з'явився, не повідомивши про причини.

Рішення суду

Вивчивши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним та наклав на нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян в сумі 51,00 грн.

Також із порушника на користь держави стягнули судовий збір у розмірі 605,50 грн.

Нагадаємо, у Харкові судили чоловіка, який протягом 11 років скоїв велику кількість злочинів. Він обкрадав малолітніх та дорослих людей, погрожуючи та завдаючи їм ударів.

Раніше ми писали про те, що малолітня дівчинка винесла з супермаркету товарів майже на 2 тис. грн. Її тата судили за невиконання батьківських обов'язків.