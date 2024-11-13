В Полтаве мужчина приставал к работникам ТЦК — какое решение суда

Работники ТЦК на улице. Иллюстративное фото: Суспільне

Житель Полтавы, который оскорблял и приставал к работникам ТЦК и полиции, был привлечен к административной ответственности. Суд назначил ему штраф.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота.

Читайте также:

Детали дела

В приговоре Ленинского районного суда Полтавы говорится о том, что 13 августа 2024 года мужчина совершил мелкое хулиганство, а именно нецензурно ругался, оскорбительно цеплялся и хватал за одежду работников ТЦК и работника полиции.

В отношении нападающего составили протокол об административном правонарушении. Однако на судебное заседание обвиняемый не явился, не сообщив о причинах.

Решение суда

Изучив материалы дела, суд признал мужчину виновным и наложил на него административное взыскание в виде штрафа в размере трех необлагаемых минимумов доходов граждан в сумме 51,00 грн.

Также с нарушителя в пользу государства взыскали судебный сбор в размере 605,50 грн.

Напомним, в Харькове судили мужчину, который в течение 11 лет совершил большое количество преступлений. Он обворовывал малолетних и взрослых людей, угрожая и нанося им удары.

Ранее мы писали, что малолетняя девочка вынесла из супермаркета товаров почти на 2 тыс. грн. Ее папы судили за невыполнение родительских обязанностей.