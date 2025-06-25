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Головна ТЦК Чоловік не з'явився до пункту збору ТЦК — як його покарав суд

Чоловік не з'явився до пункту збору ТЦК — як його покарав суд

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Дата публікації: 25 червня 2025 00:33
Житель Черкас не з'явився за повісткою до пункту збору — що вирішив суд
Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: УНІАН
Ключові моменти Деталі справи Рішення суду

У Черкасах військовозобов'язаний проігнорував повістку. За ухилення від мобілізації його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Черкаської області Ірина Сакун.

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Деталі справи

Наприкінці вересня 2023 року фігурант отримав повістку в Черкаському ТЦК та СП. Згідно з цим документом, він мав у визначений час прийти до пункту збору, але проігнорував цю вимогу та не повідомив про причини неявки. Порушник був придатним до військової служби та не мав підстав для звільнення або відстрочки за станом здоров'я.

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України) він проведе три роки у в'язниці.

Нагадаємо, у Харкові судили жінку, яка продала свою двомісячну доньку. Власну дитину вона оцінила у 20 тисяч доларів.

Також ми повідомляли, що на Київщині водій намагався дати патрульним хабар, аби ті не складали відносно нього адміністративний протокол. Його засудили до трьох років ув'язнення.

суд мобілізація повістки ТЦК та СП ухилянти судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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