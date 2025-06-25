Житель Черкас не з'явився за повісткою до пункту збору — що вирішив суд

Чоловіки у ТЦК та СП. Фото ілюстративне: УНІАН

У Черкасах військовозобов'язаний проігнорував повістку. За ухилення від мобілізації його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це Суспільному повідомила речниця прокуратури Черкаської області Ірина Сакун.

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Деталі справи

Наприкінці вересня 2023 року фігурант отримав повістку в Черкаському ТЦК та СП. Згідно з цим документом, він мав у визначений час прийти до пункту збору, але проігнорував цю вимогу та не повідомив про причини неявки. Порушник був придатним до військової служби та не мав підстав для звільнення або відстрочки за станом здоров'я.

Рішення суду

Обвинуваченого визнали винним. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (стаття 336 Кримінального кодексу України) він проведе три роки у в'язниці.

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