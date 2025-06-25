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Главная ТЦК Мужчина не явился в пункт сбора ТЦК — как его наказал суд

Мужчина не явился в пункт сбора ТЦК — как его наказал суд

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Дата публикации 25 июня 2025 00:33
Житель Черкасс не явился по повестке в пункт сбора — что решил суд
Мужчины в ТЦК и СП. Фото иллюстративное: УНІАН
Ключові моменти Детали дела Решение суда

В Черкассах военнообязанный проигнорировал повестку. За уклонение от мобилизации его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом Суспільному сообщила пресс-секретарь прокуратуры Черкасской области Ирина Сакун.

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Детали дела

В конце сентября 2023 года фигурант получил повестку в Черкасском ТЦК и СП. Согласно этому документу, он должен был в определенное время прийти в пункт сбора, но проигнорировал это требование и не сообщил о причинах неявки. Нарушитель был пригоден к военной службе и не имел оснований для освобождения или отсрочки по состоянию здоровья.

Решение суда

Обвиняемого признали виновным. За уклонение от призыва на военную службу по мобилизации (статья 336 Уголовного кодекса Украины) он проведет три года в тюрьме.

Напомним, в Харькове судили женщину, которая продала свою двухмесячную дочь. Собственного ребенка она оценила в 20 тысяч долларов.

Также мы сообщали, что на Киевщине водитель пытался дать патрульным взятку, чтобы те не составляли в отношении него административный протокол. Его приговорили к трем годам заключения.

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Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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