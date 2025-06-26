Мешканця Полтавщини оштрафували за відмову від проходження ВЛК

Суддівська атрибутика. Фото: Freepik

У Машівці Полтавської області суд визнав винним чоловіка, який ухилився від проходження військово-лікарської комісії після вручення повістки. За це його оштрафували.

Про це стало відомо із судового вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Чоловік не пішов на ВЛК, бо хоче доглядати за матір'ю і відбудовувати Україну

17 червня 2025 року Машівський районний суд розглянув справу щодо місцевого жителя, військовозобов’язаного, який, попри офіційне попередження, відмовився проходити ВЛК. Подія сталася 16 березня 2025 року у приміщенні восьмого відділу Полтавського районного ТЦК та СП. Чоловіка попередили про кримінальну відповідальність за ухилення, проте він свідомо відмовився від медогляду та не прийшов за повторним викликом наступного дня.

У суді обвинувачений визнав провину, пояснивши, що тоді документів при собі не мав, тому його доставили до ТЦК, де він отримав направлення на ВЛК, але вирішив не проходити її. За його словами, він має намір у майбутньому пройти комісію та оформити догляд за матір'ю. Окрім того, чоловік хоче допомогти відбудовувати Україну після війни.

Під час розгляду суд врахував, що обвинувачений має позитивну характеристику, раніше не судимий, офіційно не працевлаштований, утримує малолітнього сина. Водночас, суд не побачив у його діях щирого каяття.

Вироком суду чоловіка визнано винним за ч. 1 ст. 337 КК України — ухилення військовозобов’язаного від військового обліку після попередження. Йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 8500 грн, що відповідає 500 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян.

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