Жителя Полтавщины оштрафовали за отказ от прохождения ВЛК

Судейская атрибутика. Фото: Freepik

В Машевке Полтавской области суд признал виновным мужчину, который уклонился от прохождения военно-врачебной комиссии после вручения повестки. За это его оштрафовали.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Мужчина не пошел на ВВК, потому что хочет ухаживать за матерью и восстанавливать Украину

17 июня 2025 года Машевский районный суд рассмотрел дело в отношении местного жителя, военнообязанного, который, несмотря на официальное предупреждение, отказался проходить ВВК. Событие произошло 16 марта 2025 года в помещении восьмого отдела Полтавского районного ТЦК и СП. Мужчину предупредили об уголовной ответственности за уклонение, однако он сознательно отказался от медосмотра и не пришел по повторному вызову на следующий день.

В суде обвиняемый признал вину, пояснив, что тогда документов при себе не имел, поэтому его доставили в ТЦК, где он получил направление на ВВК, но решил не проходить ее. По его словам, он намерен в будущем пройти комиссию и оформить уход за матерью. Кроме того, мужчина хочет помочь восстанавливать Украину после войны.

При рассмотрении суд учел, что обвиняемый имеет положительную характеристику, ранее не судим, официально не трудоустроен, содержит малолетнего сына. В то же время, суд не увидел в его действиях искреннего раскаяния.

Приговором суда мужчина признан виновным по ч. 1 ст. 337 УК Украины — уклонение военнообязанного от воинского учета после предупреждения. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 8500 грн, что соответствует 500 необлагаемым минимумам доходов граждан.

Напомним, в Киеве объявили приговор мужчине, который жестоко убил бездомную собаку.

А в Сумах судили мужчину, который одобрительно высказывался о нападении России на Украину.