У Луцьку винесли вирок чоловіку, який наїхав на військового ТЦК

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Луцькому міськрайонному суді Волинської області розглянули справу чоловіка, який у селі Липини наїхав на військовослужбовця територіального центру комплектування (ТЦК). Він "провіз" його на капоті майже десять метрів, після чого скинув на асфальт.

Про це йдеться у судовому вироку, який опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Інцидент стався 21 жовтня 2024 року, коли група військових ТЦК спільно з поліцейськими створила тимчасовий контрольно-пропускний пункт для оповіщення та вручення повісток. Під час перевірки документів водія Volkswagen Golf виявилося, що той порушив правила військового обліку.

Коли йому повідомили про це, чоловік раптово розпочав рух, збивши військовослужбовця, який стояв перед автомобілем. Солдат опинився на капоті та проїхав на ньому близько десяти метрів, після чого водій різко змінив напрямок руху, внаслідок чого потерпілий впав на асфальт і отримав забої.

Обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся та просив суд не карати його суворо. Суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 350 КК України — умисне заподіяння легкого тілесного ушкодження службовій особі у зв’язку з її службовою діяльністю — і призначив три роки обмеження волі.

Нагадаємо, в Хмельницькій області жінка військовослужбовця вимагала через суд визнати чоловіка загиблим.

А у Києві судили працівницю магазинів продовольчих товарів, яка дала працедавцю фальшиві медичні документи.