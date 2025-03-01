В Луцке вынесли приговор мужчине, который наехал на военного ТЦК

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Луцком горрайонном суде Волынской области рассмотрели дело мужчины, который в селе Липины наехал на военнослужащего территориального центра комплектования (ТЦК). Он "провез" его на капоте почти десять метров, после чего сбросил на асфальт.

Об этом говорится в судебном приговоре, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

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Инцидент произошел 21 октября 2024 года, когда группа военных ТЦК совместно с полицейскими создала временный контрольно-пропускной пункт для оповещения и вручения повесток. Во время проверки документов водителя Volkswagen Golf оказалось, что тот нарушил правила воинского учета.

Когда ему сообщили об этом, мужчина внезапно начал движение, сбив военнослужащего, который стоял перед автомобилем. Солдат оказался на капоте и проехал на нем около десяти метров, после чего водитель резко изменил направление движения, в результате чего пострадавший упал на асфальт и получил ушибы.

Обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и просил суд не наказывать его строго. Суд признал его виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 350 УК Украины — умышленное причинение легкого телесного повреждения служебному лицу в связи с его служебной деятельностью — и назначил три года ограничения свободы.

Напомним, в Хмельницкой области женщина военнослужащего требовала через суд признать мужа погибшим.

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