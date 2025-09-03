Відео
Головна ТЦК Чоловік хотів змінити прізвище й отримав вирок через ТЦК

Чоловік хотів змінити прізвище й отримав вирок через ТЦК

Дата публікації: 3 вересня 2025 10:02
У Богодухові чоловіка засудили за ухилення від служби після спроби змінити прізвище
Молоток судді. Фото: Freepik

У Богодухові Харківської області винесли вирок чоловіку у справі про ухилення від мобілізації. Районний суд визнав винним місцевого жителя та призначив йому покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

Про це стало відомо із судового вироку, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Чоловік пішов змінити прізвище й отримав повістку

Як встановив суд, чоловік у листопаді 2023 року звернувся до територіального центру комплектування для заміни прізвища у військових документах, де отримав направлення на проходження військово-лікарської комісії. Медики визнали його придатним до служби.

Після цього у грудні йому виписали "бойову" повістку з вимогою з’явитися на відправку до військової частини 28 грудня вранці. Проте він відмовився отримати документ, пояснивши небажання служити.

Попри відмову, чоловік не мав права на відстрочку, передбачену законом, і, не прибувши на відправку, фактично ухилився від мобілізації. У липні 2024 року він повторно пройшов військово-лікарську комісію, яка знову підтвердила його придатність до служби. Тоді ж він написав заяву про відмову виконувати військовий обов’язок.

У суді обвинувачений провину не визнав. Він стверджував, що повістка була оформлена з порушеннями, адже заповнена від руки і вручена безпосередньо у ТЦК, а не за місцем проживання. Також чоловік посилався на проблеми зі здоров’ям і статус єдиного годувальника в сім’ї. Водночас доказів на підтвердження цих аргументів він не надав.

Суд відмовився застосувати ст. 75 КК України та звільнити чоловіка від покарання з випробуванням. У рішенні зазначено, що його поведінка в умовах воєнного стану становить підвищену суспільну небезпеку, а ухилення від мобілізації підриває військову дисципліну й демотивує інших громадян.

Нагадаємо, на Закарпатті судили чоловіка, який підробив документи свого сина, щоб той міг уникнути мобілізації.

А в Києві ДБР завершило розслідування справи, де колишні керівники військової частини приховали факт самогубства

