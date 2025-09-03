Видео
Главная ТЦК Мужчина хотел сменить фамилию и получил приговор из-за ТЦК

Мужчина хотел сменить фамилию и получил приговор из-за ТЦК

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 10:02
В Богодухове мужчину осудили за уклонение от службы после попытки сменить фамилию
Молоток судьи. Фото: Freepik

В Богодухове Харьковской области вынесли приговор мужчине по делу об уклонении от мобилизации. Районный суд признал виновным местного жителя и назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Как установил суд, мужчина в ноябре 2023 года обратился в территориальный центр комплектования для замены фамилии в военных документах, где получил направление на прохождение военно-врачебной комиссии. Медики признали его годным к службе.

После этого в декабре ему выписали "боевую" повестку с требованием явиться на отправку в воинскую часть 28 декабря утром. Однако он отказался получить документ, объяснив нежелание служить.

Несмотря на отказ, мужчина не имел права на отсрочку, предусмотренную законом, и, не прибыв на отправку, фактически уклонился от мобилизации. В июле 2024 года он повторно прошел военно-врачебную комиссию, которая снова подтвердила его пригодность к службе. Тогда же он написал заявление об отказе выполнять воинский долг.

В суде обвиняемый вину не признал. Он утверждал, что повестка была оформлена с нарушениями, ведь заполнена от руки и вручена непосредственно в ТЦК, а не по месту жительства. Также мужчина ссылался на проблемы со здоровьем и статус единственного кормильца в семье. В то же время доказательств в подтверждение этих аргументов он не предоставил.

Суд отказался применить ст. 75 УК Украины и освободить мужчину от наказания с испытанием. В решении указано, что его поведение в условиях военного положения представляет повышенную общественную опасность, а уклонение от мобилизации подрывает военную дисциплину и демотивирует других граждан.

Напомним, на Закарпатье судили мужчину, который подделал документы своего сына, чтобы тот мог избежать мобилизации.

А в Киеве ГБР завершило расследование дела, где бывшие руководители воинской части скрыли факт самоубийства.

суд мобилизация повестки ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
