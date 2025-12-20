У Житомирі чоловік хотів одружитися, щоб уникнути мобілізації

Феміда. Фото: Freepik

Богунський районний суд міста Житомира засудив жінку з інвалідністю до іспитового терміну. Вона погодилась одружитися з чоловіком для того, щоб він уникнув мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Деталі справи

Богунський районний суд міста Житомира затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та жінкою, яку обвинувачували в пособництві "ухилянту". Завдяки шлюбу з нею чоловік хотів уникнути призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Слідство встановило, що злочинний намір виник у військовозобов’язаного, який звернувся до адвоката, щоб отримати право на відстрочку. Адвокат порадив цьому громадянину вступити в фіктивний шлюб із жінкою, що має інвалідність.

Жінка погодилася на пропозицію укласти шлюб, але не створювати сім’ю – за цей спосіб чоловік хотів отримати відстрочку від мобілізації.. Заяву про реєстрацію шлюбу було подано через вебпортал "Дія". Проте службовці відділу ДРАЦС відхилили подану через "Дію" заяву.

Рішення суду

У суді жінка повністю визнала свою провину, та, згідно з умовами угоди з прокурором, також надала показання щодо обставин вчинення цього злочину та участі в ньому військовозобов’язаного та адвоката. Суд визнав жінку винною та засудив до 1 року іспитового терміну, врахуваши її щире каяття, її позитивні характеристики та інвалідність.

Нагадаємо, що на Житомирщині військовозобов'язаний відмовився від мобілізації, оскільки є свідком Єгови. Йому призначили три роки ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового.

Раніше ми також інформували, що на Одещині військовослужбовця викрили з підробленим паспортом і наркотиками. Він визнав провину — суд ухвалив обвинувальний вирок.