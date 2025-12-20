Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чоловік хотів уникнути мобілізації через шлюб — що вирішив суд

Чоловік хотів уникнути мобілізації через шлюб — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 10:50
У Житомирі чоловік хотів одружитися, щоб уникнути мобілізації
Феміда. Фото: Freepik

Богунський районний суд міста Житомира засудив жінку з інвалідністю до іспитового терміну. Вона погодилась одружитися з чоловіком для того, щоб він уникнув мобілізації.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи

Богунський районний суд міста Житомира затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та жінкою, яку обвинувачували в пособництві "ухилянту". Завдяки шлюбу з нею чоловік хотів уникнути призову на військову службу під час загальної мобілізації.

Слідство встановило, що злочинний намір виник у військовозобов’язаного, який звернувся до адвоката, щоб отримати право на відстрочку. Адвокат порадив цьому громадянину вступити в фіктивний шлюб із жінкою, що має інвалідність.

Жінка погодилася на пропозицію укласти шлюб, але не створювати сім’ю – за цей спосіб чоловік хотів отримати відстрочку від мобілізації.. Заяву про реєстрацію шлюбу було подано через вебпортал "Дія". Проте службовці відділу ДРАЦС відхилили подану через "Дію" заяву.

Рішення суду

У суді жінка повністю визнала свою провину, та, згідно з умовами угоди з прокурором, також надала показання щодо обставин вчинення цього злочину та участі в ньому військовозобов’язаного та адвоката. Суд визнав жінку винною та засудив до 1 року іспитового терміну, врахуваши її щире каяття, її позитивні характеристики та інвалідність.

Нагадаємо, що на Житомирщині військовозобов'язаний відмовився від мобілізації, оскільки є свідком Єгови. Йому призначили три роки ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового.

Раніше ми також інформували, що на Одещині військовослужбовця викрили з підробленим паспортом і наркотиками. Він визнав провину — суд ухвалив обвинувальний вирок.

суд Житомир мобілізація злочин військовозобов'язані
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації