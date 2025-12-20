Видео
Мужчина хотел избежать мобилизации из-за брака — что решил суд

Мужчина хотел избежать мобилизации из-за брака — что решил суд

Дата публикации 20 декабря 2025 10:50
В Житомире мужчина хотел жениться, чтобы избежать мобилизации
Фемида. Фото: Freepik

Богунский районный суд города Житомира приговорил женщину с инвалидностью к испытательному сроку. Она согласилась выйти замуж за мужчину для того, чтобы он избежал мобилизации.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Детали дела

Богунский районный суд города Житомира утвердил соглашение о признании виновности между прокурором и женщиной, которую обвиняли в пособничестве "уклонисту". Благодаря браку с ней мужчина хотел избежать призыва на военную службу во время всеобщей мобилизации.

Следствие установило, что преступное намерение возникло у военнообязанного, который обратился к адвокату, чтобы получить право на отсрочку. Адвокат посоветовал этому гражданину вступить в фиктивный брак с женщиной, имеющей инвалидность.

Женщина согласилась на предложение заключить брак, но не создавать семью — за этот способ мужчина хотел получить отсрочку от мобилизации. Заявление о регистрации брака было подано через веб-портал "Дія". Однако служащие отдела ДРАЦС отклонили поданное через "Дію" заявление.

Решение суда

В суде женщина полностью признала свою вину, и, согласно условиям соглашения с прокурором, также дала показания об обстоятельствах совершения этого преступления и участия в нем военнообязанного и адвоката. Суд признал женщину виновной и приговорил к 1 году испытательного срока, учитывая ее искреннее раскаяние, ее положительные характеристики и инвалидность.

Напомним, что на Житомирщине военнообязанный отказался от мобилизации, поскольку является свидетелем Иеговы. Ему назначили три года заключения, но заменили реальный срок годом испытательного.

Ранее мы также информировали, что в Одесской области военнослужащего разоблачили с поддельным паспортом и наркотиками. Он признал вину — суд вынес обвинительный приговор.

суд Житомир мобилизация преступление военнообязанные
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
