Чоловік відмовився від мобілізації — як його покарав суд

Працівники ТЦК та СП перевіряють документи військовозобов'язаного. Фото ілюстративне: dailylviv.com

У Черкасах 48-річний військовозобов'язаний після проходження ВЛК ухилився від мобілізації. Свій вчинок чоловік пояснив наявністю проблем зі здоров'ям.

Про це йдеться у вироку, який Соснівський районний суд міста Черкаси ухвалив у вівторок, 29 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у серпні 2023 року житель Черкас пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним і зобов'язали 23 вересня прийти до ТЦК та СП для відправки до військової частини. Цю вимогу військовозобов'язаний проігнорував.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину частково. Чоловік пояснив, що не згоден із висновком ВЛК, оскільки його визнали придатним, попри наявність проблеми із зором. У серпні три військові частини не схотіли приймати його до своїх лав через стан здоров'я, тому отримавши у вересні повістку, фігурант вирішив, що "йому нема чого робити у ЗСУ". Крім того, йти служити підсудного не дозволила дружина.

Рішення ВЛК військовозобов'язаний не оскаржував. Суд з'ясував, що дві військові частини дійсно не схотіли приймати цього чоловіка до своїх лав, оскільки він "не пройшов співбесіду з командуванням частини". Фігуранта визнали винним і засудили до трьох років позбавлення волі, однак упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити.

Нагадаємо, житель Житомирщини двічі отримував повістки, однак ухилявся від військового призову. Порушник не схотів служити навіть у тиловій частині.

Також ми повідомляли, що жінка з Харківщини під час російської окупації села Козача Лопань співпрацювала з росіянами. Фігурантка керувала "відділом документаційного забезпечення".