Мужчина отказался от мобилизации — как его наказал суд

Работники ТЦК и СП проверяют документы военнообязанного. Фото иллюстративное: dailylviv.com

В Черкассах 48-летний военнообязанный после прохождения ВВК уклонился от мобилизации. Свой поступок мужчина объяснил наличием проблем со здоровьем.

Об этом говорится в приговоре, который Сосновский районный суд города Черкассы принял во вторник, 29 апреля.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в августе 2023 года житель Черкасс прошел ВВК. Мужчину признали годным и обязали 23 сентября прийти в ТЦК и СП для отправки в воинскую часть. Это требование военнообязанный проигнорировал.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину частично. Мужчина пояснил, что не согласен с заключением ВВК, поскольку его признали пригодным, несмотря на наличие проблемы со зрением. В августе три воинские части не захотели принимать его в свои ряды по состоянию здоровья, поэтому получив в сентябре повестку, фигурант решил, что "ему нечего делать в ВСУ". Кроме того, идти служить подсудимому не позволила жена.

Решение ВВК военнообязанный не обжаловал. Суд выяснил, что две воинские части действительно не захотели принимать этого мужчину в свои ряды, поскольку он "не прошел собеседование с командованием части". Фигуранта признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы, однако в течение 30 дней со дня провозглашения приговор можно обжаловать.

Напомним, житель Житомирщины дважды получал повестки, однако уклонялся от военного призыва. Нарушитель не захотел служить даже в тыловой части.

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