Декламував присягу російського солдата — рішення суду

Рішення суду. Фото: ВСП

У Хмельницькій області судили чоловіка, який декламував присягу російського солдата. Він зробив це перед працівниками поліції та ТЦК.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Житель Хмельниччини перед працівниками поліції та ТЦК продекламував присягу російського солдата, виправдовував агресію Росії, а також висловлював свою прихильність до окупантів і російського диктатора Володимира Путіна.

Під час суду він не визнав провину, повторював свої переконання і підтвердив, що чекає приходу росіян до України.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без іспитового строку.

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