Декламував присягу російського солдата — рішення суду

Чоловік декламував для ТЦК присягу солдата РФ — що вирішив суд
У Хмельницькій області судили чоловіка, який декламував присягу російського солдата. Він зробив це перед працівниками поліції та ТЦК.
Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.
Деталі справи
Житель Хмельниччини перед працівниками поліції та ТЦК продекламував присягу російського солдата, виправдовував агресію Росії, а також висловлював свою прихильність до окупантів і російського диктатора Володимира Путіна.
Під час суду він не визнав провину, повторював свої переконання і підтвердив, що чекає приходу росіян до України.
Рішення суду
Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без іспитового строку.
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