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Головна ТЦК Чоловік декламував для ТЦК присягу солдата РФ — що вирішив суд

Чоловік декламував для ТЦК присягу солдата РФ — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 10:02
Декламував присягу російського солдата — рішення суду
Рішення суду. Фото: ВСП

У Хмельницькій області судили чоловіка, який декламував присягу російського солдата. Він зробив це перед працівниками поліції та ТЦК.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Житель Хмельниччини перед працівниками поліції та ТЦК продекламував присягу російського солдата, виправдовував агресію Росії, а також висловлював свою прихильність до окупантів і російського диктатора Володимира Путіна.

Під час суду він не визнав провину, повторював свої переконання і підтвердив, що чекає приходу росіян до України.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без іспитового строку.

Нагадаємо, прикордонники не випустили з України студента, який хотів взяти участь у програмі міжнародної академічної мобільності — відбувся суд.

А у Харкові судили військового, який ділився інформацією про ЗСУ у чаті з друзями.

суд поліція Хмельницька область ТЦК та СП судові рішення
Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
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