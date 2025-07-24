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Главная ТЦК Мужчина декламировал для ТЦК присягу солдата РФ — что решил суд

Мужчина декламировал для ТЦК присягу солдата РФ — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 10:02
Декламировал присягу российского солдата - решение суда
Решение суда. Фото: ВСП

В Хмельницкой области судили мужчину, который декламировал присягу российского солдата. Он сделал это перед работниками полиции и ТЦК.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Житель Хмельницкой области перед работниками полиции и ТЦК продекламировал присягу российского солдата, оправдывал агрессию России, а также выражал свою приверженность оккупантам и российскому диктатору Владимиру Путину.

Во время суда он не признал вину, повторял свои убеждения и подтвердил, что ждет прихода россиян в Украину.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы без испытательного срока.

Напомним, пограничники не выпустилииз Украины студента, который хотел принять участие в программе международной академической мобильности — состоялся суд.

А в Харькове судили военного, который делился информацией о ВСУ в чате с друзьями.

суд полиция Хмельницкая область ТЦК и СП судебные решения
Виктория Козырь - редактор
Автор:
Виктория Козырь
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