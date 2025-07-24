Декламировал присягу российского солдата - решение суда

Мужчина декламировал для ТЦК присягу солдата РФ — что решил суд
В Хмельницкой области судили мужчину, который декламировал присягу российского солдата. Он сделал это перед работниками полиции и ТЦК.
Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.
Детали дела
Житель Хмельницкой области перед работниками полиции и ТЦК продекламировал присягу российского солдата, оправдывал агрессию России, а также выражал свою приверженность оккупантам и российскому диктатору Владимиру Путину.
Во время суда он не признал вину, повторял свои убеждения и подтвердил, что ждет прихода россиян в Украину.
Решение суда
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы без испытательного срока.
Напомним, пограничники не выпустилииз Украины студента, который хотел принять участие в программе международной академической мобильности — состоялся суд.
А в Харькове судили военного, который делился информацией о ВСУ в чате с друзьями.
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