Розшук ТЦК - як зняти розшук за кордоном, чи потрібно це

Українські чоловіки за кордоном, у консульстві. Фото: "Главком"

Якщо військовозобов’язаний громадянин перебуває за кордоном, але його ТЦК оголосив у розшук, він повинен зайнятися процесом зняття своєї персони з розшуку. Це можна зробити самостійно чи за допомогою юристів.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Розшук емігранта — чи варто цим займатися

До юристів звернувся громадянин, який перебуває за кордоном.

Він зазначив, що йому прийшло повідомлення про розшук від ТЦК, хоча в "Резерв+" вказана саме закордонна адреса, і на неї жодна повістка не надходила.

Чоловік поцікавився, чи треба в такій ситуації займатися зняттям із розшуку ТЦК.

"Так, знімати розшук варто. Тим більше, що схоже, що Вас було оголошено у розшук незаконно", — запевнив громадянина адвокат Юрій Айвазян.

Як зняти розшук, перебуваючи за кордоном

Юрист наголосив, що існує певний алгоритм дій, який допомагає це зробити.

"Якщо напевно відомо, через яку причину Вас оголошено у розшук, як також про незаконність дій ТЦК, то буде достатньо надіслати до ТЦК заяву (власноруч чи за допомогою адвоката) про зняття з розшуку. При тому варто проінформувати ТЦК про своє фактичне місце проживання аби не отримувати далі повістки на стару адресу. Також бажано внести нову адресу в "Резерв+", — наголосив Айвазян.

У разі відмови ТЦК зняти з розшуку, треба звернутись до суду.

"Шанси на задоволення судом Вашого позову до ТЦК високі", — запевнив адвокат.

