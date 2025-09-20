Розыск ТЦК - как снять розыск за границей, нужно ли это

Украинские мужчины за границей, в консульстве. Фото: "Главком"

Если военнообязанный гражданин находится за границей, но его ТЦК объявил в розыск, он должен заняться процессом снятия своей персоны с розыска. Это можно сделать самостоятельно или с помощью юристов.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Розыск эмигранта — стоит ли этим заниматься

К юристам обратился гражданин, который находится за границей.

Он отметил, что ему пришло сообщение о розыске от ТЦК, хотя в "Резерв+" указан именно зарубежный адрес, и на него ни одна повестка не поступала.

Мужчина поинтересовался, надо ли в такой ситуации заниматься снятием с розыска ТЦК.

"Да, снимать розыск стоит. Тем более, что похоже, что Вы были объявлены в розыск незаконно", — заверил гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Как снять розыск, находясь за границей

Юрист отметил, что существует определенный алгоритм действий, который помогает это сделать.

"Если наверняка известно, по какой причине Вы объявлены в розыск, как также о незаконности действий ТЦК, то будет достаточно направить в ТЦК заявление (собственноручно или с помощью адвоката) о снятии с розыска. При этом стоит проинформировать ТЦК о своем фактическом месте жительства, чтобы не получать дальше повестки на старый адрес. Также желательно внести новый адрес в "Резерв+", — отметил Айвазян.

В случае отказа ТЦК снять с розыска, надо обратиться в суд.

"Шансы на удовлетворение судом Вашего иска к ТЦК высокие", — заверил адвокат.

