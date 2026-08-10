Чи потрібно йти в ТЦК після реєстрації шлюбу: пояснення юриста

Робота працівників ТЦК та весілля. Фото: Житомирський ОТЦК та СП, Pexels, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Військовозобов'язаним громадянам, які нещодавно уклали шлюб, не обов'язково особисто відвідувати територіальні центри комплектування для оновлення свого сімейного стану. Державні реєстри автоматично обмінюються цією інформацією, що повністю виключає законні підстави для накладення штрафів за неявку до установи.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на пояснення юриста Владислава Дерія.

Чи має право ТЦК штрафувати чоловіка за неоновлення даних про шлюб

Попри формальну вимогу закону повідомляти ТЦК про одруження протягом семи днів, українців не можуть штрафувати за її ігнорування. Завдяки синхронізації системи "Оберіг" із базами РАЦСів дані оновлюються дистанційно, тому найчастіше суди стають на бік громадян у разі спроб притягнення до адміністративної відповідальності.

Юрист Владислав Дерій звернув увагу, що в українському законодавстві існує певна колізія щодо термінів та обов'язків. З одного боку, частина 11 статті 38 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" зобов'язує людину протягом семи днів інформувати про нові сімейні обставини.

Разом з тим, низка нормативних актів гарантує автоматичну передачу цих відомостей. Згідно з частиною четвертою тієї ж 38-ї статті, а також частиною дев'ятою статті 11 Закону "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" та 57-м пунктом урядової постанови №1487, органи ДРАЦС самостійно направляють інформацію про реєстрацію нових шлюбів до системи "Оберіг".

Оскільки реєстри синхронізовані на державному рівні, будь-які спроби притягнути військовозобов'язаного до відповідальності за статтями 210 або 210-1 КУпАП є безпідставними. У примітці до 210-ї статті прямо вказано, що штрафи не застосовуються, якщо ТЦК та СП може самостійно отримати персональні дані через електронну взаємодію з іншими інформаційними базами.

Щобільше, українські суди вже неодноразвоо проходили відповідну практику і систематично скасовують такі покарання, наголошуючи, що не можна штрафувати особу за приховування інформації, яка й так лежить у відкритому доступі для уповноважених органів.

Але якщо подружжя хоче перестрахуватися, то юристи пропонують дистанційний варіант взаємодії. Замість походу до установи можна надіслати копію свідоцтва про шлюб або офіційний витяг із ДРАЦСу поштою. Відправлення слід оформити як рекомендований лист з описом вкладення та повідомленням про вручення, що дозволить уникнути будь-яких суперечок із територіальними центрами комплектування у майбутньому.

Новини.LIVE також писали, що інформація про перебування військовозобов’язаного у розшуку може залишатися в застосунку "Резерв+" навіть у випадках, коли правовий статус особи вже змінився або є підстави для оновлення даних. Якщо територіальний центр комплектування не вносить відповідні зміни до реєстру "Оберіг", виправлення інформації може затягуватися на тривалий час.

Водночас військовозобов'язаним більше не потрібно особисто звертатися до територіальних центрів комплектування, щоб замінити прострочені паперові військово-облікові документи. Після оновлення правил в Україні припинили оформлення паперових аналогів, а актуалізацію даних та отримання електронного документа можна здійснити через застосунок "Резерв+".