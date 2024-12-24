Військовий облік в Україні у 16 років - хто має стати на облік

Призовники, яких взяли на військовий облік, з приписними посвідченнями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Усі громадяни України чоловічої статі мають стати на військовий облік у рік досягнення ними 17-річчя. Для цього обов’язково треба відвідати територіальний центр комплектування.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Громадяни України чоловічої статі, згідно із чинним законодавством, мають стати на військовий облік після досягнення певного віку.

Закон говорить про те, що взяття на військовий облік відбувається у рік, коли громадину чоловічої статі виповнюється 17 років.

Тож переважна більшість громадян стає на військовий облік у повних 16 років.

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"Для взяття на військовий облік призовників громадяни України зобов’язані особисто прибути до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи", — підкреслив Владислав Дерій.

Як бачимо, взяття на військовий облік неможливе у дистанційному форматі.

Тож 16-річний призовник обов’язково має відвідати територіальний центр комплектування особисто.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як називається перший військово-обліковий документ українця.

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