Военный учет в Украине в 16 лет - кто должен стать на учет

Призывники, взятые на воинский учет, с приписными удостоверениями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com

Все граждане Украины мужского пола должны стать на воинский учет в год достижения ими 17-летия. Для этого обязательно следует посетить территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Граждане Украины мужского пола, согласно действующему законодательству, должны стать на воинский учет по достижении определенного возраста.

Закон говорит о том, что взятие на воинский учет происходит в год, когда община мужского пола исполняется 17 лет.

Подавляющее большинство граждан становится на воинский учет в полные 16 лет.

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"Для взятия на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы", — подчеркнул Владислав Дерий.

Как видим, взятие на воинский учет невозможно в дистанционном формате.

Так что 16-летний призывник обязательно должен посетить территориальный центр комплектования лично.

Напомним, мы ранее писали о том, как называется первый военно-учетный документ украинца.

Также мы сообщали о том, как этот первый документ заменить военным билетом.