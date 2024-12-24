Военный учет в Украине в 16 лет - кто должен стать на учет

Обязательно ли идти в ТЦК в 16 лет
Все граждане Украины мужского пола должны стать на воинский учет в год достижения ими 17-летия. Для этого обязательно следует посетить территориальный центр комплектования.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Когда мужчин берут на воинский учет
Граждане Украины мужского пола, согласно действующему законодательству, должны стать на воинский учет по достижении определенного возраста.
Закон говорит о том, что взятие на воинский учет происходит в год, когда община мужского пола исполняется 17 лет.
Подавляющее большинство граждан становится на воинский учет в полные 16 лет.
Можно ли стать на учет без посещений ТЦК
"Для взятия на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы", — подчеркнул Владислав Дерий.
Как видим, взятие на воинский учет невозможно в дистанционном формате.
Так что 16-летний призывник обязательно должен посетить территориальный центр комплектования лично.
Напомним, мы ранее писали о том, как называется первый военно-учетный документ украинца.
Также мы сообщали о том, как этот первый документ заменить военным билетом.
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