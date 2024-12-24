Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Обязательно ли идти в ТЦК в 16 лет arrow

Обязательно ли идти в ТЦК в 16 лет

24 декабря 2024 16:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет в Украине в 16 лет - кто должен стать на учет
Призывники, взятые на воинский учет, с приписными удостоверениями. Фото: denisenkoyuriy.blogspot.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Все граждане Украины мужского пола должны стать на воинский учет в год достижения ими 17-летия. Для этого обязательно следует посетить территориальный центр комплектования.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Читайте также:

Когда мужчин берут на воинский учет

Граждане Украины мужского пола, согласно действующему законодательству, должны стать на воинский учет по достижении определенного возраста.

Закон говорит о том, что взятие на воинский учет происходит в год, когда община мужского пола исполняется 17 лет.

Подавляющее большинство граждан становится на воинский учет в полные 16 лет.

Можно ли стать на учет без посещений ТЦК

"Для взятия на воинский учет призывников граждане Украины обязаны лично прибыть в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки в срок, определенный в повестке, и предоставить необходимые документы", — подчеркнул Владислав Дерий.

Как видим, взятие на воинский учет невозможно в дистанционном формате.

Так что 16-летний призывник обязательно должен посетить территориальный центр комплектования лично.

Напомним, мы ранее писали о том, как называется первый военно-учетный документ украинца.

Также мы сообщали о том, как этот первый документ заменить военным билетом.

гражданство военный учет ТЦК и СП приписное удостоверение призывник

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:58 В Киевсовете назвали столичный мост, ставший самым дорогим в мире

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

17:42 Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 получили награду от МИДа

17:39 Для жителей Одесчины пересмотрят тариф за свет — кому именно

17:34 Зеленский поздравил украинцев с Рождеством — главное из обращения

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:23 Шахтер в ближайшее время разорвет контракт с легионером

17:19 На Сумщине РФ ударила по объекту, где ГСЧС ликвидировала пожар

17:05 В МАГАТЭ оценили повреждение ключевых энергообъектов Украины

17:03 Специальные билеты для военных — Укрзализныця изменила условия

17:01 Как избавиться от боли в желудке дома — врачи дали советы

17:58 В Киевсовете назвали столичный мост, ставший самым дорогим в мире

17:42 Разработчики S.T.A.L.K.E.R 2 получили награду от МИДа

17:39 Для жителей Одесчины пересмотрят тариф за свет — кому именно

17:34 Зеленский поздравил украинцев с Рождеством — главное из обращения

17:23 Шахтер в ближайшее время разорвет контракт с легионером

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:19 На Сумщине РФ ударила по объекту, где ГСЧС ликвидировала пожар

17:05 В МАГАТЭ оценили повреждение ключевых энергообъектов Украины

17:03 Специальные билеты для военных — Укрзализныця изменила условия

17:01 Как избавиться от боли в желудке дома — врачи дали советы

16:57 Сколько одесситы будут платить за тепло с Нового года

06:40 Обновились цены на цветные металлы — стоимость алюминия в Украине

23 декабря 2024

22:37 Тысяча Зеленского — на что хватило одесситам

06:40 Цены снова растут — стоимость меди в Украине в декабре

22 декабря 2024

06:40 В Украине растет стоимость металлолома — цены на чермет в декабре

20 декабря 2024

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

Text

17:50 Удар по Кривому Рогу и заявление Орбана — эфир Вечір.LIVE

Text

13:56 Соболевский объяснил, почему на Херсонщине до сих пор много детей

Text

13:38 Чмут объяснил, есть ли угроза наступления на восточные города

Text

13:00 Британия планирует отправить войска в Украину — эфир День.LIVE

Text

12:07 Нардеп ответил, кто в риске из-за закона обличителей коррупции

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

10:52 Нардеп сказал, была ли утечка данных из госреестров от кибератаки

Text

09:29 В ВСУ объяснили, что означает усиление армии России войсками КНДР

Text

08:00 Украина конструирует ракеты, долетающие до Москвы — Ранок.LIVE

Text

01:05 После кибератаки в интернет попало 300 тысяч записей

23 декабря 2024
Text

23:13 Толоконников отреагировал на заявления о наступлении РФ на Херсон

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

22 декабря 2024

01:45Это победа! Александр Усик — Тайсон Фьюри 2. Как это было

21 декабря 2024

01:20 Где водителям можно не пользоваться ремнями безопасности

23 декабря 2024

14:12 Можно ли рубить самосев на собственном земельном участке

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

22 декабря 2024

22:42 Раненый на фронте актер студии Квартал 95 обматерил Усика

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает

20 декабря 2024

10:12 На карточку неожиданно пришли деньги — что нельзя делать

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине