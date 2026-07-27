Чи можуть викликати до ТЦК після виключення з військового обліку: пояснення юристів

Представники ТЦК і люди в приміщенні ТЦК та СП. Фото: Віталій Дячук/Вінницький обласний ТЦК і СП. Колаж: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Громадяни, яких офіційно виключили з військового обліку, нерідко цікавляться, чи можуть їх знову викликати до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Юристи наголошують, що сам факт виключення не означає повну відсутність взаємодії з ТЦК, однак це не дає підстав для повторного взяття на військовий облік.

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає Новини.LIVE.

Чи можуть повторно поставити на військовий облік

За словами фахівців, якщо особу виключили з військового обліку відповідно до вимог законодавства, поновити її на обліку неможливо. Таке рішення ухвалюється офіційно та має бути відображене у військово-облікових документах. Однією з найпоширеніших підстав для виключення є визнання особи непридатною до військової служби за станом здоров'я на підставі висновку військово-лікарської комісії. Крім того, військовий облік припиняється після досягнення громадянином 60-річного віку.

Юристи звертають увагу, що інформація про виключення повинна відображатися у застосунку "Резерв+". Вони рекомендують роздрукувати електронний військово-обліковий документ із відповідною позначкою та мати його при собі.

Водночас виклик до ТЦК можливий навіть після виключення з військового обліку. Однак, як наголошують правники, такий виклик сам по собі не означає, що громадянина можуть повторно поставити на військовий облік. Якщо виключення було оформлене відповідно до чинного законодавства, питання про поновлення на обліку не повинно виникати.

Як повідомляли Новини.LIVE, Міністерство оборони України розробляє зміни до правил використання бодікамер військовослужбовцями ТЦК та СП. Зокрема, під час проведення мобілізаційних заходів планують заборонити вимикати камери, а всі фото- та відеозаписи зобов'язати зберігати протягом 90 календарних днів. Ініціативу підготували з урахуванням рекомендацій Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради.

Як повідомляли Новини.LIVE, військовозобов'язані українці, які мають відстрочку від мобілізації, нерідко змінюють місце роботи та цікавляться, чи потрібно їм особисто повідомляти про це ТЦК та СП. Якщо нове місце роботи також дає право на відстрочку, закон не зобов'язує працівника самостійно інформувати територіальний центр комплектування — відповідні відомості мають подавати роботодавці.