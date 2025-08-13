Сплата штрафу в іншому ТЦК - де можна сплатити штраф

Співробітники ТЦК розглядають справу військовозобов’язаного. Фото: "Всеукраїнський собор"

Військовозобов’язаного громадянина, який порушив правила військового обліку, мають оштрафувати згідно із приписами Кодексу про адміністративні правопорушення. Юристи пояснили, чи може справа про штраф розглядатися — з винесенням самого штрафу та його сплатою — у чужому ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Штрафи від ТЦК

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, оголошеної після початку повномасштабної війни та запровадження воєнного стану.

За порушення цього процесу, як і інших умов військового обліку, військовозобов’язаних громадян можуть оштрафувати.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи має він право сплатити штраф не у своєму територіальному центрі комплектування.

Де розглядають такі справи

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як класифікує справи про порушення військового обліку Кодекс про адміністративні правопорушення.

"Справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 210 і 210-1 цього Кодексу, можуть також розглядатися за місцем перебування на військовому обліку особи, яка вчинила такі адміністративні правопорушення, або за місцем їх виявлення", — підкреслив юрист.

У статті 210 йдеться про порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку.

Стаття 210-1 — "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

