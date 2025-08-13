Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Можно ли уплатить штраф в чужом ТЦК

Можно ли уплатить штраф в чужом ТЦК

Ua ru
Дата публикации 13 августа 2025 06:30
Уплата штрафа в другом ТЦК - где можно оплатить штраф
Сотрудники ТЦК рассматривают дело военнообязанного. Фото: "Всеукраинский собор"

Военнообязанного гражданина, который нарушил правила воинского учета, должны оштрафовать согласно предписаниям Кодекса об административных правонарушениях. Юристы объяснили, может ли дело о штрафе рассматриваться — с вынесением самого штрафа и его уплатой — в чужом ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Штрафы от ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленной после начала полномасштабной войны и введения военного положения.

За нарушение этого процесса, как и других условий воинского учета, военнообязанных граждан могут оштрафовать.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право уплатить штраф не в своем территориальном центре комплектования.

Где рассматривают такие дела

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как классифицирует дела о нарушении воинского учета Кодекс об административных правонарушениях.

"Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210 и 210-1 настоящего Кодекса, могут также рассматриваться по месту пребывания на воинском учете лица, совершившего такие административные правонарушения, или по месту их выявления", — подчеркнул юрист.

В статье 210 речь идет о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета.

Статья 210-1 — "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Напомним, мы ранее писали о том, как узнать, есть ли штраф от ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, что стоит знать перед оплатой штрафа от ТЦК.

штраф военный учет ТЦК и СП военнообязанные правонарушение
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации