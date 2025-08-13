Уплата штрафа в другом ТЦК - где можно оплатить штраф

Сотрудники ТЦК рассматривают дело военнообязанного. Фото: "Всеукраинский собор"

Военнообязанного гражданина, который нарушил правила воинского учета, должны оштрафовать согласно предписаниям Кодекса об административных правонарушениях. Юристы объяснили, может ли дело о штрафе рассматриваться — с вынесением самого штрафа и его уплатой — в чужом ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Штрафы от ТЦК

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, объявленной после начала полномасштабной войны и введения военного положения.

За нарушение этого процесса, как и других условий воинского учета, военнообязанных граждан могут оштрафовать.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеет ли он право уплатить штраф не в своем территориальном центре комплектования.

Где рассматривают такие дела

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как классифицирует дела о нарушении воинского учета Кодекс об административных правонарушениях.

"Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 210 и 210-1 настоящего Кодекса, могут также рассматриваться по месту пребывания на воинском учете лица, совершившего такие административные правонарушения, или по месту их выявления", — подчеркнул юрист.

В статье 210 речь идет о нарушении призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета.

Статья 210-1 — "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

