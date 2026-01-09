Бойова повістка хворому - що робити людини на лікування після отримання повістки

Чоловік у лікарні. Фото: freepik

У випадку, коли громадянин, який після отримання мобілізаційного розпорядження, не може прибути на збірний пункт через госпіталізацію, він повинен повідомити про це територіальний центр комплектування. Громадянин має підтвердити факт стаціонарного медичного лікування і після його завершення все ж прибути на збірний пункт.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Бойова повістка і госпіталізація

Бойова повістка, або ж мобілізаційне розпорядження є останнім пунктом, після якого громадянин, який її отримав, має прибути до мобілізаційного пункту у вказаний у повістці день.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може ігнорувати бойову повістку особа, яка потрапила до лікарні на стаціонарне лікування.

"Перебування Вас певний час на лікарняному не звільняє від обов'язку прибути за повісткою, зокрема і за бойовою повісткою. Поважні причини неявки до ТЦК діють рівно стільки — скільки існують", — наголосив у коментарі до цієї ситуації адвокат Юрій Айвазян.

Що робити хворому після отримання мобілізаційного розпорядження

Юристка Олена Дудченко пояснила, що у такій ситуації має зробити громадянин, який уже отримав повістку.

"Вам зараз обов'язково слід письмово повідомити ТЦК , що Ви за раз проходити курс лікування, через,що не маєте можливості зараз прибути на місце збірного пункту", — підкреслила юристка.

Цю заяву слід направити письмово, відповідним листом з описом відправлення та повідомленням, що Ваш лист отриманий ТЦК.

"До заяви обов'язково потрібно додати копію Вашого паспорта, медичний документ, який підтверджує факт, що Ви проходити курс лікування", — додала Дудченко.

