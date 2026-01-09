Боевая повестка больному - что делать человеку на лечение после получения повестки

Мужчина в больнице. Фото: freepik

В случае, когда гражданин, который после получения мобилизационного распоряжения, не может прибыть на сборный пункт из-за госпитализации, он должен сообщить об этом территориальный центр комплектования. Гражданин должен подтвердить факт стационарного медицинского лечения и после его завершения все же прибыть на сборный пункт.

Боевая повестка и госпитализация

Боевая повестка, или мобилизационное распоряжение является последним пунктом, после которого гражданин, который ее получил, должен прибыть в мобилизационный пункт в указанный в повестке день.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли игнорировать боевую повестку лицо, попавшее в больницу на стационарное лечение.

"Пребывание Вас определенное время на больничном не освобождает от обязанности прибыть по повестке, в том числе и по боевой повестке. Уважительные причины неявки в ТЦК действуют ровно столько — сколько существуют", — отметил в комментарии к этой ситуации адвокат Юрий Айвазян.

Что делать больному после получения мобилизационного распоряжения

Юрист Елена Дудченко объяснила, что в такой ситуации должен сделать гражданин, который уже получил повестку.

"Вам сейчас обязательно следует письменно сообщить ТЦК, что Вы за раз проходить курс лечения, из-за чего не имеете возможности сейчас прибыть на место сборного пункта", — подчеркнула юрист.

Это заявление следует направить письменно, соответствующим письмом с описью отправления и уведомлением, что Ваше письмо получено ТЦК.

"К заявлению обязательно нужно приложить копию Вашего паспорта, медицинский документ, который подтверждает факт, что Вы проходить курс лечения", — добавила Дудченко.

