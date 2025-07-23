Чи можуть ТЦК затримувати іноземців з посвідкою на проживання

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: NV

Іноземні громадяни не підлягають військовому обліку в Україні. Тож іноземних громадян з посвідкою на постійне проживання не можуть затримувати і доправляти в ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи і затримувати громадянина іншої країни, який має лише посвідку на проживання.

Громадянин заявив, що кілька таких затримань уже мали місце у одному із українських міст.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, назвав її дуже дивною.

"Як я розумію, то людину поставили на облік в ТЦК, але є питання на підставі чого, якщо чоловік не має громадянства України? Посвідка на постійне проживання не надає особі статус громадянина України", — наголосив юрист.

Документи громадянина України

Айвазян пояснив, які саме документи засвідчують статус громадянина України.

Це:

паспорт громадянина України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

тимчасове посвідчення громадянина України;

дипломатичний паспорт;

службовий паспорт;

посвідчення особи моряка;

посвідчення члена екіпажу;

посвідчення особи на повернення в Україну.

Усі інші не є підтвердженням українського громадянства, тож затримати таких громадян і тим паче мобілізувати їх територіальний центр комплектування не має жодного права.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що іноземці можуть підписувати контракт із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати чоловіків з подвійним громадянством.