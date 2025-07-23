Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чи може ТЦК затримувати іноземця

Чи може ТЦК затримувати іноземця

Ua ru
Дата публікації: 23 липня 2025 06:30
Чи можуть ТЦК затримувати іноземців з посвідкою на проживання
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: NV

Іноземні громадяни не підлягають військовому обліку в Україні. Тож іноземних громадян з посвідкою на постійне проживання не можуть затримувати і доправляти в ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама
Читайте також:

Іноземець в ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи мають право працівники ТЦК перевіряти документи і затримувати громадянина іншої країни, який має лише посвідку на проживання.

Громадянин заявив, що кілька таких затримань уже мали місце у одному із українських міст.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, назвав її дуже дивною.

"Як я розумію, то людину поставили на облік в ТЦК, але є питання на підставі чого, якщо чоловік не має громадянства України? Посвідка на постійне проживання не надає особі статус громадянина України", — наголосив юрист.

Документи громадянина України

Айвазян пояснив, які саме документи засвідчують статус громадянина України.

Це:

  • паспорт громадянина України;
  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
  • тимчасове посвідчення громадянина України;
  • дипломатичний паспорт;
  • службовий паспорт;
  • посвідчення особи моряка;
  • посвідчення члена екіпажу;
  • посвідчення особи на повернення в Україну.

Усі інші не є підтвердженням українського громадянства, тож затримати таких громадян і тим паче мобілізувати їх територіальний центр комплектування не має жодного права.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що іноземці можуть підписувати контракт із ЗСУ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть мобілізувати чоловіків з подвійним громадянством.

громадянство іноземці військовий облік мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації