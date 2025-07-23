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Главная ТЦК Может ли ТЦК задерживать иностранца

Может ли ТЦК задерживать иностранца

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 06:30
Могут ли ТЦК задерживать иностранцев с видом на жительство
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: NV

Иностранные граждане не подлежат воинскому учету в Украине. Поэтому иностранных граждан с постоянным видом на жительство не могут задерживать и доставлять в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеют ли право работники ТЦК проверять документы и задерживать гражданина другой страны, который имеет только вид на жительство.

Гражданин заявил, что несколько таких задержаний уже имели место в одном из украинских городов.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, назвал ее очень странной.

"Как я понимаю, то человека поставили на учет в ТЦК, но есть вопрос на основании чего, если человек не имеет гражданства Украины? Постоянный вид на жительство не предоставляет лицу статус гражданина Украины", — подчеркнул юрист.

Документы гражданина Украины

Айвазян объяснил, какие именно документы удостоверяют статус гражданина Украины.

Это:

  • паспорт гражданина Украины;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • дипломатический паспорт;
  • служебный паспорт;
  • удостоверение личности моряка;
  • удостоверение члена экипажа;
  • удостоверение личности на возвращение в Украину.

Все остальные не являются подтверждением украинского гражданства, поэтому задержать таких граждан и тем более мобилизовать их территориальный центр комплектования не имеет никакого права.

Напомним, мы ранее писали о том, что иностранцы могут подписывать контракт с ВСУ.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать мужчин с двойным гражданством.

гражданство иностранцы военный учет мобилизация ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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