Могут ли ТЦК задерживать иностранцев с видом на жительство

Может ли ТЦК задерживать иностранца
Иностранные граждане не подлежат воинскому учету в Украине. Поэтому иностранных граждан с постоянным видом на жительство не могут задерживать и доставлять в ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Иностранец в ТЦК
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, имеют ли право работники ТЦК проверять документы и задерживать гражданина другой страны, который имеет только вид на жительство.
Гражданин заявил, что несколько таких задержаний уже имели место в одном из украинских городов.
Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, назвал ее очень странной.
"Как я понимаю, то человека поставили на учет в ТЦК, но есть вопрос на основании чего, если человек не имеет гражданства Украины? Постоянный вид на жительство не предоставляет лицу статус гражданина Украины", — подчеркнул юрист.
Документы гражданина Украины
Айвазян объяснил, какие именно документы удостоверяют статус гражданина Украины.
Это:
- паспорт гражданина Украины;
- паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
- временное удостоверение гражданина Украины;
- дипломатический паспорт;
- служебный паспорт;
- удостоверение личности моряка;
- удостоверение члена экипажа;
- удостоверение личности на возвращение в Украину.
Все остальные не являются подтверждением украинского гражданства, поэтому задержать таких граждан и тем более мобилизовать их территориальный центр комплектования не имеет никакого права.
Напомним, мы ранее писали о том, что иностранцы могут подписывать контракт с ВСУ.
Добавим, мы сообщали о том, могут ли мобилизовать мужчин с двойным гражданством.
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