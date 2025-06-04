Бойова повістка, вручення заброньованому — чи можна вручити мобілізаційне розпорядження наперед

Громадянин з повісткою в ТЦК. Фото: УНІАН

Мобільне розпорядження, або ж бойова повістка, вручається громадянину після проходження військово-лікарської комісії та професійно-психологічного відбору. Тому вручити бойову повістку наперед, на дату закінчення бронювання чи відстрочки, ТЦК не має права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобільне розпорядження на дату закінчення бронювання

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який оформив бронювання від мобілізації.

Він поцікавився, чи може територіальний центр комплектування вручити йому бойову повістку, або ж мобілізаційне розпорядження (МБ), наперед, на дату закінчення бронювання.

"ТЦК не має такого права, оскільки не знає достеменно, що на час видачі МБ в майбутньому Ви не матимете права на відстрочку", — пояснив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Які етапи громадянин має пройти перед мобілізацією

Юрист додав, що мобільне розпорядження не може видаватися просто так, йому передують певні мобілізаційні етапи.

"При мобілізації, тобто, перед тим, як видати МБ, Вам повинні провести професійно-психологічного відбір", — пояснив Айвазян.

Тому територіальний центр комплектування не має права видавати бойову повістку наперед, громадянам, які мають чинні відстрочку чи бронювання.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що таке бойова повістка і чим відрізняється від звичайної.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть залишити бойову повістку у дверях квартири військовозобов’язаного.