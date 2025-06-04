Боевая повестка, вручение забронированному - можно ли вручить мобилизационное распоряжение заранее

Гражданин с повесткой в ТЦК. Фото: УНІАН

Мобильное распоряжение, или боевая повестка, вручается гражданину после прохождения военно-врачебной комиссии и профессионально-психологического отбора. Поэтому вручить боевую повестку заранее, на дату окончания бронирования или отсрочки, ТЦК не имеет права.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобильное распоряжение на дату окончания бронирования

К юристам обратился военнообязанный гражданин, который оформил бронирование от мобилизации.

Он поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования вручить ему боевую повестку, или же мобилизационное распоряжение (МБ), заранее, на дату окончания бронирования.

"ТЦК не имеет такого права, поскольку не знает точно, что на время выдачи МБ в будущем Вы не будете иметь права на отсрочку", — пояснил в ответе гражданину адвокат Юрий Айвазян.

Какие этапы гражданин должен пройти перед мобилизацией

Юрист добавил, что мобильное распоряжение не может выдаваться просто так, ему предшествуют определенные мобилизационные этапы.

"При мобилизации, то есть, перед тем, как выдать МБ, Вам должны провести профессионально-психологического отбор", — пояснил Айвазян.

Поэтому территориальный центр комплектования не имеет права выдавать боевую повестку наперед, гражданам, которые имеют действующие отсрочку или бронирование.

Напомним, мы ранее писали о том, что такое боевая повестка и чем отличается от обычной.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли оставить боевую повестку в дверях квартиры военнообязанного.