Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівПсихологія1ІндустріїДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Чи може ТЦК повернути обмежено придатного в призовники

Чи може ТЦК повернути обмежено придатного в призовники

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 06:30
Статуси військового обліку - чи можна повернутися до статусу призовник
Призовник у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК

Перший статус, який отримують громадяни, що в 16-17 років встають на військовий облік, — це призовники. Але якщо громадянина визнали обмежено придатним військовозобов’язаним, то він уже не зможе отримати статус "призовник".

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама
Читайте також:

Незворотна процедура

До юристів звернулася громадянка, син якої був взятий на військовий облік в 16 років як обмежено придатний військовозобов’язаний. Згодом його статус був змінений на "придатний військовозобов’язаний", тобто усі обмеження зникли.

Жінка поцікавилася, чи може її син, якому зараз 17 років, змінити статус відповідно до свого віку, і стати призовником, а не військовозобов’язаним.

"На жаль, відповідна процедура є незворотною. Тобто, якщо ваш син свого часу був визнаний обмежено придатним, то він є військовозобов'язаним", — наголосив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Що змінилося у військовому обліку в травні 2024 року

Інший юрист, Владислав Дерій, підтримав слова колеги і наголосив, що ця норма є чинною згідно із ч.2 статті 37 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" в редакції від 04.04.2024.

"Якщо хлопцю провели медичний огляд до травня 2024 року та спочатку визнали обмежено придатним до військової служби, то його правомірно поставили на військовий облік військовозобов'язаних", — підкреслив Дерій.

Тож повернутися до статусу "призовник" він уже не зможе.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, в чому різниця між статусами військовозобов'язаного та призовника.

Додамо, ми повідомляли про те, що українські призовники можуть отримати чотири різні види повісток.

військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані обмежено придатні призовник
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації