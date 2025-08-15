Статуси військового обліку - чи можна повернутися до статусу призовник

Призовник у територіальному центрі комплектування. Фото: ЖОТЦК

Перший статус, який отримують громадяни, що в 16-17 років встають на військовий облік, — це призовники. Але якщо громадянина визнали обмежено придатним військовозобов’язаним, то він уже не зможе отримати статус "призовник".

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Реклама

Читайте також:

Незворотна процедура

До юристів звернулася громадянка, син якої був взятий на військовий облік в 16 років як обмежено придатний військовозобов’язаний. Згодом його статус був змінений на "придатний військовозобов’язаний", тобто усі обмеження зникли.

Жінка поцікавилася, чи може її син, якому зараз 17 років, змінити статус відповідно до свого віку, і стати призовником, а не військовозобов’язаним.

"На жаль, відповідна процедура є незворотною. Тобто, якщо ваш син свого часу був визнаний обмежено придатним, то він є військовозобов'язаним", — наголосив у відповіді громадянці адвокат Юрій Айвазян.

Що змінилося у військовому обліку в травні 2024 року

Інший юрист, Владислав Дерій, підтримав слова колеги і наголосив, що ця норма є чинною згідно із ч.2 статті 37 ЗУ "Про військовий обов'язок і військову службу" в редакції від 04.04.2024.

"Якщо хлопцю провели медичний огляд до травня 2024 року та спочатку визнали обмежено придатним до військової служби, то його правомірно поставили на військовий облік військовозобов'язаних", — підкреслив Дерій.

Тож повернутися до статусу "призовник" він уже не зможе.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, в чому різниця між статусами військовозобов'язаного та призовника.

Додамо, ми повідомляли про те, що українські призовники можуть отримати чотири різні види повісток.